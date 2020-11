BASKET

Dopo Danilo Gallinari, Nicolò Melli e Marco Belinelli sbarca nella Nba Niccolò Mannion, detto Nico.

Diciannove anni, ruolo playmaker, è nato a Siena da Pace Mannion, ex giocatore di basket americano, e dalla pallavolista Gaia Bianchi.

Nel corso del draft - l'evento in cui le 30 squadre del torneo nordamericano selezionano i migliori giovani delle università e dei campionati internazionali - svoltosi a distanza a causa dell'emergenza Covid, Nico ha dovuto soffrire ed ascoltare ben 47 nomi prima del suo, ma alla fine la chiamata tanto attesa è arrivata quando lo hanno pescato i Golden State Warriors. «Le parole non possono spiegare quanto sono entusiasta di questa opportunità» ha scritto su twitter.

Papà Pace, originario di Salt Lake City, nella Nba ha iniziato a giocare proprio con Golden State, per poi passare a Utah, New Jersey e Milwaukee prima di trasferirsi in Italia nel 1989. Nei 13 anni successivi ha indossato le maglie di Cantù, Treviso, Reggio Emilia e Caserta, dove conobbe la moglie. Nel 2003 la famiglia si è trasferìta negli Stati Uniti ed il ragazzo ha cominciato a seguire le orme paterne, facendosi notare sia alla high school, sia al college, in Arizona, esordendo nel frattempo anche nelle rappresentative giovanili azzurre e, nel 2018, con la nazionale maggiore.

AVVENTURA

Ora per Nico Mannion si aprono le porte del basket ai massimi livelli mondiali, in una squadra di grande fascino come i Golden State Warriors, guidata dal coach Steve Kerr. Il diciannovenne ex Arizona Wildcats si giocherà nella prossima stagione le sue chance tra i giganti della pallacanestro, cercando di ottenere un contratto. Non è invece stato scelto il camerunense di formazione italiana Paul Eboua, cresciuto nella Stella Azzurra e lo scorso anno a Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA