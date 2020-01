Manita Samp, Brescia travolto Torino e Fiorentina di misura

LE ALTRE PARTITE

La Samp ritrova i gol (dopo lo 0-0 col Milan) in una partita chiave per la salvezza: contro il Brescia vince 5-1 dopo essere andati in svantaggio al 12' per il colpo di testa di Chancellor. La difesa (pallino di Ranieri) da lì non sbaglia più e il Brescia viene schiacciato (complici le assenze di Cistana e Tonali) con una cinquina firmata Linetty, Jankto, Quagliarella (2) e Caprari. Spettacolare il secondo gol del capitano, realizzato con un pallonetto dal limite. La vittoria permette alla Samp di agganciare il Sassuolo a quota 19, di staccare il Brescia di 5 punti e di lasciarsi alle spalle 4 squadre.

Il Torino torna alla vittoria (a soli 3 giorni dal passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori contro il Genoa) grazie a un colpo di biliardo di Berenguer: i granata si riprendono così un posto in zona Europa. Sono settimi, a 2 punti dal Cagliari sesto. A decidere il match è il gol del 24enne spagnolo dopo soli 11' alla prima vera azione d'attacco dei padroni di casa. Belotti riceve sotto misura, trova l'assist per il compagno a centro area e tocco morbido vincente dello spagnolo che spiazza Skorupski. Al 39' granata vicini al raddoppio con Verdi che coglie il palo esterno su tiro a giro. Nella ripresa salgono in cattedra i rossoblù che vanno vicini al pari con Palacio in due occasioni: all'8' colpisce il palo con un colpo di testa e 4' dopo solo davanti a Sirigu sciupa tutto calciando a lato.

Di misura e sempre per 1-0 anche la vittoria della Fiorentina in casa contro la Spal dopo 8 giornate e oltre 2 mesi d'attesa (il 2-1 contro il Sassuolo): è il primo successo col nuovo patron Commisso. A decidere la gara il colpo di testa di Pezzella, leggermente deviato da Valoti, a 8' dalla fine. Sfortunati gli ospiti per il palo di Strefezza e per l'occasione fallita con un cucchiaio' di Valoti finito sul fondo per la decisiva deviazione di Dragowski. In classifica i gigliati salgono a quota 21 in 14esima posizione levandosi dalla zona pericolosa della classifica, mentre la Spal resta mente ultima con soli 12 punti.

