Quella della Roma all'Olimpico col derelitto Cluj è stata una passeggiata. Primo tempo chiuso sul 3-0, manita alla fine. La Roma dopo un minuto già vinceva 1-0: Spinazzola sfondava sulla sinistra e Mkhitaryan sbloccava il match. Poi a siglare il 2-0 ci pensava Ibanez, anche lui di testa. A segnare il terzo gol era Borja Mayoral, molto criticato a Roma ma ieri a proprio agio nei panni del finalizzatore. Così nella ripresa l'ex Real Madrid firmava la doppietta dopo l'assist involontario, di testa, di Manea. All'89' arrivava il quinto gol ad opera di Pedro. Primato nel girone in solitaria e qualificazione ipotecata da parte dei giallorossi.

Il Napoli soffre più di quanto non fosse prevedibile, ma alla fine, grazie anche a un'autorete del Rijeka, riesce a portare a casa una vittoria contro i croati. Un successo importante che lancia gli azzurri in testa alla classifica alla fine del girone d'andata, sia pure a pari punti con l'AZ Alkmaar e con la Real Sociedad. Il primo tempo è segnato dalla sofferenza degli azzurri che vantano uno sterile predominio nel gioco ma che soffrono terribilmente i contropiede che portano al gol del vantaggio, al 12' con Muric. Al 42'il pareggio grazie a Mertens che serve davanti alla porta Demme il quale devia il pallone in rete. Nella ripresa gioca quasi soltanto il Napoli. Un assedio premiato al 17' da un'autorete di Braut.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA