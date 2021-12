Non arriva al classico traguardo rappresentato dal panettone natalizio Ezio Cesco. L'ormai ex trainer del Maniago (Prima categoria) ha deciso di farsi da parte per provare a dare una scossa a tutto l'ambente, in crisi di risultati. Al suo posto la dirigenza biancoverde ha già chiamato Franco De Maris, mister dai trascorsi a Cordenons (sui due fronti societari), Pravisdomini e Porcia. Domenica esordio di fuoco per il successore: al Bertoli arriverà il lanciato Ceolini, che ha quasi il quadruplo dei punti (19-5) rispetto ai padroni di casa pedemontani. Intanto, nel turno infrasettimanale di recupero legato al girone D di Seconda, il Morsano (25, quarto) esce dal campo dell'Union 91 (24) con un pareggio (1-1) che sta comunque stretto agli azzurri.

L'ultima giornata del girone d'andata si chiuderà con un paio di anticipi in Seconda categoria. Nel gruppo A, domani alle 15 andrà in scena Vivarina San Leonardo Valcellina. Nel B, alle 15.30, ecco Ciconicco Arzino.

Domenica, tornando al raggruppamento A, ci sarà un posticipo d'orario: la sfida di vertice tra Liventina San Odorico e Cordenonese 3S comincerà alle 15.30. Granata ospiti in vetta in compagnia del Montereale Valcellina (31), Liventina quarta a quota 26, ma reduce da due vittorie di fila con il nuovo tecnico Ravagnan dopo tre capitomboli di seguito.

Fissati poi quasi tutti i recuperi delle sfide che mancano tra i dilettanti per tornare a mettersi alla pari con il calendario. Domenica 9 gennaio 2022 alle 14.30 si disputerà Pro Fagagna FiumeBannia, valida per l'11. turno d'Eccellenza e molto importante in chiave salvezza. In contemporanea, in Promozione ci sarà Corva Venzone (giornata numero 13). In Prima categoria si aprirà il sipario già sabato 8 con Villanova Union Rorai, mentre il giorno dopo sarà la volta di Union Pasiano Ceolini.

Giustizia sportiva: stop fino al 21 dicembre per Andrea Englaro, mister del Montereale, espulso per proteste verso l'arbitro. Sul fronte dei giocatori, al palo per 3 giornate Riccardo Zoppia (San Quirino): a gara terminata, prendeva parte a un parapiglia tra calciatori, prendendo per il collo un avversario. Due turni a Gianni Montagner (Sarone) e Borrello (Valeriano Pinzano); se la cavano con uno Mirolo (FiumeBannia), Roveredo (Maniago Vajont), De Zorzi (Sacilese), Prekaj (SaroneCaneva), Dedej (Torre), Brassi (Villanova), Nadal (Vigonovo), De Marco (Ceolini), Ceschiat (San Quirino), Colautti (Unione Smt), Pitton (Calcio Bannia), Attus (Cordenonese 3S), Satto e Cover (Pravis).

Cristina Turchet

