MANFREDI, IL FUTURO DELL'ITALIA ÈADESSO

RUGBY

Sarà Marco Manfredi, 22 anni, veneziano, cresciuto rugbisticamente fra Jesolo, San Donà e l'Accademia Fir di Mogliano, poi due anni nel vivaio del Montpellier, l'erede Leo Ghiraldini nel ruolo di tallonatore nell'Italia? Tra gli addetti ai lavori c'è chi ci scommette, visti i 2 voti presi nel referendum fra gli allenatori sul giocatore del 2019 promosso dal Gazzettino. Compresi Massimo Brunello, con cui ha vinto l'ultimo scudetto a Calvisano, e Gianluca Guidi che si sbilancia: «Con lui, Fischetti, Zilocchi, Riccioni e altri giovani emergenti la prima linea azzurra ha il futuro assicurato».

Non stupisce quindi che il promettente Manfredi, nato a Friburgo (Ger) il 18 settembre 1997, 1,83x104 kg, ora Zebre (10 presenze, 2 mete), sia fra gli esordienti convocati da Franco Smith alla sua prima chiamata da ct azzurro in vista del Sei Nazioni. È il battesimo internazionale per lui. Poi magari il torneo di rugby più importante del mondo nel 2020 non lo giocherà, perché ha ancora davanti Bigi, Fabiani e lo stesso Ghiraldini (non convocato). Però la strada è tracciata. Dopo aver fatto parte di tutte le nazionali giovanili, compresa l'under 18 delle sei vittorie consecutive nel 2014/15 allenata sempre da Brunello, questa chiamata è un viatico.

Manfredi è uno dei cinque esordienti convocati da Smith nella lista dei 36 per il raduno del giorno dell'Epifania a Calvisano. Gli altri sono il 2ª linea Niccolò Cannone del Petrarca, il flanker Giovanni Pettinelli del Benetton, il pilone Danilo Fischetti e il trequarti Michelangelo Biondelli, ferrarese con una militanza nelle giovanili del Rovigo. Gli ultimi due avevano già partecipato ai raduni pre Mondiali. Per il resto delle convocazioni fra gli esclusi eccellenti Barbini (di nuovo!), Quaglio, Tebaldi, Esposito, McKinley. Ritorno nel giro di Leonardo Sarto. Non ci sono gli azzurri che giocano nei club esteri, perchè si tratta di un raduno fuori dalle finestre di World Rugby.

«È importante avere un primo momento di confronto in vista del Sei Nazioni - dice Smith, attualmente in Sudafrica - Iniziare a conoscerci e porre le basi del rugby che vogliamo produrre nel corso del torneo». Il raduno durerà 6 ore, dalle 10 alle 16. Ecco i 36 prescelti.

I CONVOCATI

Piloni: Ferrari, Fischetti, Lovotti, Riccioni, Trorè, Zani, Zilocchi. Tallonatori: Bigi, Fabiani, Manfredi.Seconde linee: Budd, Cannone, Fuser, Lazzaroni, Ruzza, Sisi. Terze linee: Licata, Mbandà, Meyer, Negri, Pettinelli, Steyn, Tuivati. Mediani di mischia: Palazzani, Violi. Mediani d'apertura: Allan, Canna. Centri: Boni, Morisi, Zanon. Ali/estremi: Bellini, Biondelli, Bisegni, Hayward, Padovani, Sarto.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA