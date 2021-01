LA STORIA

MILANO Il duro che arriva dalla Croazia, atteso da Ibrahimovic a braccia aperte perché così saranno «in due a far paura», ha già dimostrato di avere il coraggio di scegliere la maglia numero 9. Mario Mandzukic, ufficializzato dal Milan ieri mattina, sfida ogni tipo di maledizione per dimostrare, forse, che ama i duelli più difficili. Ha scelto di indossare una casacca dal valore (calcistico) inestimabile, che negli ultimi 35 anni è stata addosso a gente come Marco Van Basten, George Weah e Filippo Inzaghi (oltre che a Virdis, Papin, Simone, Kluivert e Massaro). Tre campioni che nella loro avventura rossonera hanno vinto in ogni angolo del globo. Ma se un tempo era ambita, adesso lo è un po' meno. Perché dopo il ritiro di Super Pippo nel 2012, ha affossato chiunque. In primis Pato, poi Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuain e Piatek. È libera dal 30 gennaio 2020, dall'addio del polacco, ora in Bundesliga all'Herta Berlino. Mandzukic potrebbe già indossarla sabato a San Siro contro l'Atalanta. Ieri si è allenato da solo a Milanello (gli altri hanno svolto lavoro di scarico in palestra) e chi lo ha visto giura di non credere che non giochi dal 7 marzo (con l'Al-Duhail, in Qatar) e che non abbia nelle gambe i ritmi della serie A dal 19 maggio 2019 proprio contro l'Atalanta (30' e un gol).

CURIOSITÀ

Con tanto di curiosità: l'ultima partita giocata dal croato per intero con la Juve è stata contro il Milan, nel 2-1 del 6 aprile 2019 allo Stadium. Per uno fuggito dalla guerra, con la propria famiglia, all'età di sei anni, nulla può fare paura: «Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni tifoso del Milan. Pronto a combattere!», il suo messaggio sui canali social.

Salvatore Riggio

