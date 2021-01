MERCATO

È il giorno di Mario Mandzukic, 34 anni, ex Juve, che, dopo essere stato sottoposto alle rituali visite mediche (peraltro superate), oggi si legherà al Milan, con il beneplacido di Ibra, cercando di contribuire ai successi della squadra di Stefano Pioli. Il Milan, che ha già preso Meitè del Torino, sta per chiudere anche con Fikayo Tomori, che arriva in prestito dal Chelsea: anche l'allenatore Lampard è favorevole al suo trasferimento. Mancano alcuni dettagli, poi il giocatore sarà pronto a sbarcare a Milanello. Sono stati avviati contatti con il Barcellona per Junior Firpo, terzino in uscita che piace però pure al Napoli.

DE PAUL-INTER

Il talento argentino Rodrigo De Paul può essere un rinforzo per l'Inter, ma solo dall'estate; il centrocampista a gennaio non si muoverà dall'Udinese. Milik si avvicina a grandi passi verso il Marsiglia. Prima di lasciare il club partenopeo, tuttavia, l'attaccante firmerà un rinnovo di facciata per altre due stagioni. Alla fine, la sua cessione dovrebbe portare nelle casse del club 9 milioni, più 3 di bonus. Si avvicina il ritorno in Italia per Mehdi Benatia, ex difensore di Roma e Juventus, attualmente legato all'Al Duhail (Qatar): il suo contratto scadrà a fine stagione. Il Parma avrebbe raggiunto l'accordo con il giocatore marocchino, che firmerà per sei mesi con opzione di un'altra stagione. La Fiorentina ha sempre un nome in agenda: è quello di Lucas Torreira, che avrebbe ricevuto peraltro l'ok dell'Arsenal per liberarsi dal prestito all'Atletico Madrid. Kouamè resta in bilico, Pulgar è in uscita.

Panchina Torino: esonerato Giampaolo, il nuovo tecnico Davide Nicola ha diretto ieri il suo primo allenamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA