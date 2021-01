MERCATO

Milik non è più un rebus. Sembra in via di definizione l'intricata situazione dell'attaccante polacco in scadenza con il Napoli, dove non gioca, e che vuole tornare in campo al più presto per non perdere gli Europei. Il Marsiglia ha rotto gli indugi e ha fatto al presidente De Laurentiis una proposta da 7 milioni più ricchi bonus. Il Napoli sta pensando di accettarla, ma prima dovranno essere fatti dei passi formali, se le parti dovessero trovarsi d'accordo. In pratica, Milik dovrà rinnovare il contratto per due anni col Napoli, e dopo questa firma, formale, si trasferirà all'OM in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza al Marsiglia. Il polacco ha già detto sì.

L'Inter, nonostante i problemi societari, lavora a fari spenti per il Papu Gomez, che potrebbe arrivare a costo zero. L'idea sarebbe infatti quella di uno scambio di prestiti per sei mesi con l'Atalanta, mossa che porterebbe Eriksen alla corte di Gasperini. Poi in estate tutto verrebbe rinegoziato. Intanto i nerazzurri di Conte hanno girato al Venezia Esposito, di rientro dalla Spal dove non ha trovato spazio.

Sull'altra sponda milanese, il Milan, che tratta sempre la cessione di Andrea Conti alla Fiorentina, è molto interessato a Mario Mandzukic, nonostante qualche perplessità sulle condizioni del croato che non gioca con continuità dall'inverno del 2019.

Supermario si sta allenando da solo in Croazia e fonti a lui vicine confermano che è stato lo stesso giocatore ad avanzare al Milan la richiesta di un accordo di soli cinque mesi per dimostrare il proprio valore. Poi si parlerebbe di un eventuale prolungamento annuale. Il Milan lavora anche sul fronte del difensore e non molla la presa su Mohamed Simakan nonostante l'infortunio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA