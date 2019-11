Mancio già pensa agli esclusi «Saranno scelte dolorose»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROPALERMO «Il mio vero grande problema sarà lasciare a casa i ragazzi. Qualcuno non potrà venire all'Europeo. Al momento delle convocazioni dovrò andare in conclave». Roberto Mancini lo dice con mezzo sorriso, perché sa di dover tagliare qualche giovane che gli tornerà utile per Qatar 2022. Il legame è forte proprio con i meno esperti, quelli che ha lanciato e svezzato nelle 18 partite della sua gestione. «Mi hanno sorpreso, hanno preso al volo le chances che gli sono state concesse. Adesso devono farlo anche gli altri», a...