Mancio: «Balo? Chiamo per merito e non in base al colore della pelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NAZIONALEFIRENZE Già qualificata ma non per questo sazia: l'Italia di Roberto Mancini torna in pista per le ultime gare della stagione, venerdì in trasferta con la Bosnia, lunedì a Palermo con l'Armenia. Impegni che serviranno al ct non solo per allungare la striscia di successi (9 di fila) ed essere sicuri del ruolo di testa di serie nel girone A dell'Europeo (bastano comunque 2 punti), ma anche per capire dove migliorare e chi tra giovani e meno potrà aggregarsi al gruppo già deciso per l'appuntamento del 2020.Al momento non sembra...