Mancini: «Un po' di sofferenza ma i ragazzi sono stati bravi»

DONNARUMMA 6Non deve esibirsi in grandi parate. Il rigore non conta. IZZO 6Si fa sentire, tipo mastino, contro Pukki, avversario tosto. Fa più il terzo centrale che l'uomo di fascia.BONUCCI 6Si occupa di qualche recupero al limite del disperato e gestisce la palla, non sempre bene. Con 91 presenze aggancia Del Piero al decimo posto delle presenze di tutti i tempi. Fa valere l'esperienza e stavolta non cade in simulazioni e, come direbbe Mancini, ci sta attento.ACERBI 6,5A volte è il più lucido del reparto. Fa tutto con semplicità. Come...