ROMA Essere commissario tecnico della Nazionale è qualcosa che va oltre il semplice ruolo di guidare l'Italia sul campo. Essere Ct vuol dire essere un rappresentante del calcio italiano. Un frontman di un movimento che conta milioni di tesserati. Un movimento che va difeso. E Roberto Mancini lo ha fatto alla prima occasione utile. Lo ha fatto con il suo stile: essenziale ma pungente. Mancini è uno che non parla mai troppo ma quando lo fa colpisce nel segno. E ieri durante la conferenza stampa di vigilia dell'amichevole di Firenze contro la Moldavia ha assestato un colpo al Governo. Le recenti parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza lo avevano colpito. Non ha affatto condiviso quel «Dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali. La priorità sono le scuole, non gli stadi. Non possiamo correre rischi per riportare migliaia di persone negli stadi».

Nonostante la massima attenzione alla salute degli italiani e più in generale di tutte le persone colpite dal Covid avrebbe preferito un trattamento diverso per il calcio. Soprattutto quello professionistico: una delle principali industrie del paese che muove un indotto enorme e, a cascata, alimenta lo sport di base. «A volte bisogna pensare prima, quando si parla. Lo sport è un diritto, come la scuola e il lavoro, non è una cosa che ci viene data così. Lo sport è praticato da milioni di italiani a tutti i livelli» le replica pungente del Ct che in qualche modo ritiene che la visione di Speranza «Prendiamoci rischi per la scuola, non per lo sport» seppur condivisibile sotto un certo aspetto sia stata un po' semplicistica e riduttiva. Un atteggiamento che il Governo ha avuto fin dall'inizio della pandemia. E poi c'è il tema dei tifosi allo stadio. «Resto della mia idea. Non sono condizionabile» ha rimarcato Mancini. L'idea è quella espressa poco più di una settimana fa durante il Premio Manlio Scopigno ad Amatrice: «Spero di vedere più gente allo stadio, si gioca all'aperto e non c'è pericolo. Sono passati tanti mesi, credo sia giunto il momento di fare questo passo in avanti, con la solita attenzione ma allo scopo di aiutare i club dal punto di vista degli incassi». E ieri lo ha ribadito senza fare nessun passo indietro: «Sono a favore della riapertura degli stadi in percentuale, come avvenuto in tanta parte d'Europa. In Polonia troveremo 25.000 spettatori, forse di più e io sono solo contento».

La eco di Juve-Napoli è arrivata solo di rimbalzo. Non essendoci né giocatori bianconeri né azzurri per forza di cose la situazione a Coverciano è più attutita. Inevitabile che si sia parlato di quanto accaduto. D'altronde è un argomento destinato a tenere banco per parecchio tempo. E oggi che arriveranno gli juventini di sicuro l'attenzione tornerà alta. Ma Mancini, anche in questo caso, si è vestito da ambasciatore del calcio parlando del potere unificante della Nazionale, di fronte alla litigiosità del calcio italiano, che tuttavia non lo preoccupa, essendo una caratteristica dell'ambiente: «La litigiosità fa parte del nostro dna. Noi siamo contenti che la Nazionale attiri di nuovo tanti telespettatori: vuole dire che i ragazzi fanno divertire. Questo soprattutto ci inorgoglisce».

Restando in tema di Covid e protocolli, i giocatori azzurri si sottoporranno a 4 tamponi. Uno è stato fatto all'arrivo a Coverciano. Uno è stato fatto ieri, 48 ore prima della gara, come da regolamento. Un altro verrà fatto prima della partenza per la Polonia e l'ultimo alla vigilia della sfida contro l'Olanda in programma mercoledì 14.

Emiliano Bernardini

