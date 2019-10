MANCINI UN AMORE D'ITALIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il 14 maggio 2018, forse, dovevamo capire che quella sarebbe stata una data della svolta. Un giorno da ricordare: 14 maggio 2018, la Figc ufficializza Roberto Mancini come ct della Nazionale. C'era comunque tanto scetticismo, figlio della frustrazione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia e figlio pure di un sentimento spento dal calcio italiano, scarico, banale e senza futuro. Pochi calciatori di livello, una Federcalcio balbettante, un azzurro sbiadito. Mancio era una bella immagine allo specchio. Sì, bravo, ma...