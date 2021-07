Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MONACO DI BAVIERA In principio, tutti in ginocchio: contro il razzismo, un gesto sempre nobile. Alla fine, in ginocchio ci finisce solo il Belgio. L'Italia ha le braccia alzate, per la gioia, che arriva dopo un po' di dolori. La metafora dell'ebbrezza, la storia del più piccolo che batte il gigante, del talento che si infanga ed è capace di incantare e soffrire. In semifinale contro la Spagna, a Wembley, ci va la Nazionale di Mancini, che...