Mancini: «Kean e Zaniolo imparino a comportarsi»

LA NAZIONALEBOLOGNA Guai a sottovalutare Armenia e Finlandia. La Nazionale guidata dal ct Roberto Mancini ha varcato i cancelli del centro tecnico di Casteldebole, quartier generale del Bologna, per il ritiro di preparazione della doppia trasferta per le qualficazioni Euro 2020. Gli azzurri, per la quinta e sesta giornata, da capolista del girone J, affronteranno l'Armenia, giovedì a Yerevan, e la Finlandia, domenica a Tempere. Il ct invita a tenere alta la tensione e a non sottovalutare scontate le due sfide. «Due partite non semplici - ha...