Mancini fa il pieno a Zenica: reprimato assoluto di successi consecutivi in azzurro (10), superando Pozzo che comunque ha vinto mondiali (2) e Olimpiade (1), e 27 punti nel gruppo J, diventando automaticamente testa di serie al sorteggio del 30 novembre a Bucarest per la fase finale di Euro 2020. L'Italia, insomma, spinge ancora forte sull'acceleratore, nonostante si sia qualificata con 3 turni d'anticipo, e supera di nuovo la Bosnia di Dzeko (0-3), costretta a cercare la promozione attraverso i play off di Nations League.TRACCIA DISINVOLTALa...