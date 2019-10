MANCINI CHIEDE GIOCO E PASS BERNARDESCHI A CENTROCAMPO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAZIONALEROMA Ci siamo, domani l'Italia si giocherà il primo match ball per andare agli Europei. Emozione e tensione, sono questi gli stati d'animo che permeano in queste ore il mondo azzurro. A quasi due anni esatti dalla ferita dell'eliminazione dal Mondiale 2018, era il 13 novembre 2017, finì zero a zero con la Svezia, l'Italia riassapora l'adrenalina del traguardo. Vincere a Roma consegnerebbe la matematica certezza del passaggio continentale a Roberto Mancini, anche se il Ct e gli azzurri mireranno al bersaglio grosso, la vittoria del...