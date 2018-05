Mancini apre all'Italia: «Sarebbe un orgoglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PANCHINA AZZURRAResta Roberto Mancini, per la panchina azzurra, con alternative timidissime, le solite Gasperini, super con l'Atalanta, e Ranieri con il Nantes, ma 67enne, ormai fuori età, come Ventura. Ancelotti ha rifiutato, mentre Conte non è convinto di tornare. Ancelotti ha risposto picche, nel weekend, perchè la Figc pare non gradirebbe che si portasse il figlio Davide, ex calciatore nel Parmense e nel suo staff al Bayern Monaco. Prandelli ebbe però la possibilità di portare il figlio Nicolò, preparatore, al mondiale del 2014,...