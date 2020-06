Mancherà il fuoco incrociato dei pezzi da novanta, Ibrahimovic e Higuain, i due doppi ex costretti al forfait per infortunio (e pure squalifica, nel caso di Zlatan), ma la semifinale di Coppa Italia è la partita perfetta per la ripartenza. Una super classica ricca di storia, fascino e duelli, tra due squadre che attraversano momenti opposti: dalle certezze bianconere ai dubbi dei rossoneri che vivono una situazione parecchio complicata a livello di squadra, panchina e società. La sosta ha rinforzato la posizione di Sarri, in bilico dopo la sconfitta a Lione e più salda dopo l'ultima vittoria contro l'Inter, a porte chiuse, mentre su Pioli si allunga sempre più l'ombra di Ragnick. La Juve è pronta a riconfermarsi con il 4-3-3 con Chiellini, Ramsey e Demiral non ancora pronti per una sfida di alto livello. In porta confermato Buffon, a caccia poi della presenza in campionato per sbriciolare definitivamente il record di Maldini, in difesa Danilo, Bonucci de Ligt coppia centrale con Alex Sandro a sinistra. I maggiori dubbi si concentrano in regia, a centrocampo, con Pjanic spronato dalle parole forti di Sarri mercoledì («Deve convincersi che è un grande giocatore») pronto a riprendersi il posto, accanto a Bentancur (in vantaggio su Khedira) e Matuidi. Davanti Cuadrado e Douglas Costa sono in ballottaggio per una maglia dall'inizio, accanto a Ronaldo e Dybala. Dall'altra parte Pioli deve rinunciare a Ibra, ma anche agli squalificati Theo Hernandez e Castillejo, non convocato Musacchio. La Coppa Italia diventa obiettivo cruciale per salvare l'attuale stagione e impostare la prossima. Pioli evidentemente si fida più di Calabria che di Laxalt, in attacco rilancia Paquetà e conferma Calhanoglu alle spalle di Rebic falso nueve.

Alberto Mauro

