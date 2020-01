TORINO A 10 giorni dalla sfida di campionato è ancora Juve-Roma con in palio la semifinale di Coppa Italia. Una partita più insidiosa per la squadra di Sarri rispetto all'altra nonostante si giochi nel fortino dello Stadium, ancora inviolato in stagione. «Basta vedere i risultati della Roma in trasferta, segna come in casa però subisce la metà - nota l'allenatore bianconero - Sarà una gara difficile contro una squadra ottima, un incontro molto delicato». Nonostante l'assenza di Dzeko (squalificato e sostituito da Kalinic) ci sarà da soffrire, avverte Sarri: «Hanno fatto soffrire anche il Barcellona. In campionato siamo usciti con 3 punti da un match difficile, Kalinic ha numeri importantissimi e merita considerazione». Sono vicini al recupero gli esterni Alex Sandro e Cuadrado. Abbondanza sulle corsie che potrebbe trasformarsi nella scelta di schierare il tridente: «Possibile, l'importante è l'equilibrio e l'ordine. Gli interpreti possono cambiare». Possibile l'impiego di Cr7 in un periodo strepitoso (11 gol nelle ultime 7 gare): «Valuteremo, se sta bene credo possa fare 3 partite in una settimana. Deve sentirsi nelle condizioni ideali: in questo momento penso di sì, ma devo capire. Emre Can e Bernardeschi? Non mi risulta che partano e non mi interessa. Se fanno parte della rosa e li utilizzo». Ma difficile che inizino partano titolari.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA