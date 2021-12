ANKARA Il Vakifbank Istanbul si prende la rivincita e batte la Prosecco Doc Imoco Conegliano nella finale del Mondiale per club giocata ieri ad Ankara. Sorrette dai quasi 11mila rumorosi tifosi presenti sugli spalti, le turche si sono imposte al tie-break, detronizzando le pantere che detenevano il titolo iridato da due anni e 11 giorni, avendo vinto l'ultima edizione disputata, l'8 dicembre 2019 a Shaoxing in Cina. L'annullamento dell'edizione 2020 ha permesso alle trevigiane di mantenere il fregio iridato fino a ieri, quando alla distanza hanno ceduto ad Haak e compagne nonostante l'ennesima prova superlativa di Paola Egonu. I 35 punti della campionessa di Cittadella (che voci di mercato vorrebbero proprio in Turchia l'anno prossimo) non sono bastati a imporsi per la terza volta consecutiva sul Vakif allenato dal modenese Giovanni Guidetti, che aveva il dente avvelenato non solo per l'incredibile ko nella semifinale di Shaoxing 2019, con le pantere che annullarono una sequela di matchball alle turche approdando alla finale poi vinta sull'Eczacibasi, ma anche per la sconfitta anche in quel caso al tie break rimediata in finale di Champions League il 1° maggio scorso a Verona.

IN SALITA

Troppo fallosa, ieri, l'Imoco per tenere testa a un Vakifbank che ha messo in mostra tutti i suoi gioielli tra i quali l'ex centrale coneglianese Chiaka Ogbogu, autrice di una super prestazione impreziosita da 15 punti personali. Per lei secondo mondiale consecutivo: nel 2019 con l'Imoco, ieri con il Vakif. Le ragazze di Guidetti sono partite subito con il piede premuto sull'acceleratore, imponendo un ritmo finalizzato dal braccio caldo di una Haak praticamente immarcabile nella prima parte del set. Poco piacevoli i fischi che piovono sulle pantere ogni volta che vanno al servizio, ma si gioca: le padrone di casa lasciano le avversarie addirittura a 15 e volano sulle ali dell'entusiasmo, facendo però i conti con il carattere dell'Imoco e le scelte di Santarelli, che propone Vuchkova al posto di Folie. A proposito di centrali, dall'altra parte della rete inizia a crescere Ogbogu: di fatto un campanello d'allarme prima del suo strepitoso quinto set. Siamo però ancora nel secondo, e sia pure facendo fronte a diversi errori, Conegliano raggiunge la parità. Killer instinct! chiede Santarelli alle sue durante un time out del terzo set, nel quale l'equilibrio viene spezzato a metà del guado da Ogbogu. Nell'Imoco entrano Sylla e Gennari ma un rigore di Gabi e uno di Gunes indirizzano il parziale verso il Vakifbank, che nel quarto subisce a sua volta un break dopo il tempo tecnico, non riuscendo a sollevarsi. Per la terza volta consecutiva le due squadre vanno al quinto, dove Ogbogu e troppi errori delle pantere, incluso l'ultimo di Sylla che chiude la partita, riportano il titolo mondiale in Turchia. A Conegliano, che schiera tre atlete nel Dream Team del torneo, vanno comunque gli applausi di tutti i suoi sostenitori. E giovedì sarà già Champions League, in Polonia.

Luca Anzanello

