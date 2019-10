Mamma Ali e le 4x400: gli Usa con il lieto fine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo stadio Khalifa si riempie completamente i teli che coprivano i seggiolini sono rimossi nel corso della serata e il tasso di umidità rientra nella norma: peccato che ciò avvenga solo nell'ultima giornata iridata. Doha saluta e passa il testimone a Eugene, regalando una domenica di emozioni, prima dell'alba e dopo il tramonto. Lungo la Corniche l'etiope Lelisa Desisa conquista la maratona notturna in 2h10'40, precedendo altri 54 rivali: in 18 alzano bandiera bianca lungo il percorso. In pista, il keniano Cheruiyot domina dal primo...