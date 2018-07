Malinconico e incompiuto Neymar riparte da niente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOLa caduta degli dei non risparmia nessuno, dopo Cristiano Ronaldo e Messi anche Neymar abbandona la Russia a testa bassa, con più lacrime che sorrisi. Poteva essere il suo Mondiale, doveva esserlo dopo l'eliminazione di Germania, Spagna, Argentina, Portogallo e Uruguay, e invece O Ney esce in ginocchio, schiacciato dalla pressione, dai tacchetti degli avversari e dal paragone impietoso con Pelé (un po' come Messi con Maradona). O Rei a 17 anni, nel '58 in Svezia, si caricò il Brasile sulle spalle trascinandolo alla vittoria...