ROMA Serata, discoteca, Costa Smeralda. O più semplicemnte movida e Sardegna. Nelle chat dei ragazzi di oggi, in questi giorni, sempre gli stessi riferimenti. Agli spostamenti, agli assembramenti e ai tavoli frequentati in vacanza fino all'alba. Giovani coinvolti e genitori preoccupati. Timori ed esami per sapere se si è positivi al Covid-19. Anche se il ventenne, rientrato alla base dopo certe notti passate in pista, fa il giocatore e frequenta Trigoria, dove la prima squadra di Fonseca tornerà solo il 27 agosto e dove già si allena la Roma Primavera di De Rossi sr. Che, costretta all'identico protocollo della serie A, fa i tamponi ogni 4 giorni. E lunedì, proprio durante il passaggio di proprietà a stelle & strisce da Pallotta a Friedkin, ecco che 2 calciatori sono stati mandati a casa in isolamento perché non negativi come gli altri del gruppo. E l'attività è stata momentaneamente sospesa. Stop pure per gli altri, fino a lunedì prossimo 24 agosto.

«Sì, sono stati in Sardegna in vacanza» ammettono dal centro sportivo Fulvio Bernardini. Il comunicato della società giallorossa, invece, si limita a confermare la positività dei 2 atleti: «L'AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l'individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi. Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore». Appuntamento domani, al Campus Bio-Medico, per il nuovo tampone.

I 2 calciatori sono titolari, terzino diciannovenne e centrocampista ventenne. Stanno, comunque, bene. Come gli altri compagni. A ognuno è stato chiesto che cosa hanno fatto in vacanza, anche per capire se il contagio è legato al loro viaggio. È lo staff medico a prendere di petto la questione. E non solo con la squadra Primavera. Lo farà anche con i big. A cominciare da Zaniolo che, seguendolo su Instagram, spesso posta selfie di gruppo e senza mascherina. E, tanto per creare la giusta apprensione a Trigoria, dalla Costa Smeralda.

