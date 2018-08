MALDINI TORNA A CASA MILAN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMILANO Il Milan continua a costruire il suo futuro. È ufficiale il tanto atteso ritorno in società di Paolo Maldini, che ricoprirà il ruolo di direttore dello sviluppo strategico dell'area sport (oggi la conferenza stampa di presentazione alle 16.30). Con il suo arrivo, poco alla volta, si sta completando l'organigramma rossonero. All'appello mancano l'amministratore delegato - in corsa c'è Ivan Gazidis dell'Arsenal - e il direttore generale (Umberto Gandini della Roma). «Paolo è una leggenda vivente nella storia rossonera per...