Maldini cauto su Modric, c'è la pista Correa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MERCATO MILANMILANO Il Milan aspetta i saldi ma sogna Modric. «Sarebbe perfetto ma non lo abbiamo mai trattato», il caustico slogan di Maldini, durante la conferenza di presentazione di Theo Hernandez (già a segno nell'amichevole pareggiata 1-1 contro il Novara) e Rade Krunic. Il dt rossonero resta cauto ma conosce bene l'ascendente di Zvone Boban sul Pallone d'Oro in carica, il quale si sarebbe preso del tempo - fino al termine della tournée del Real Madrid - per aprire ad un trasferimento a Milano, dopo quello sfumato dodici mesi fa,...