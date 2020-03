IL CASO

ROMA La fotografia è stata scattata ieri a Londra. Il torneo preolimpico di pugilato, che il 14 marzo era cominciato nel segno dell'ottimismo, è stato fermato dalla task force del Cio che sovrintende alla boxe olimpica dopo il commissariamento dell'Aiba. Motivi di sicurezza, ovviamente. Lo stesso era successo a Baku, sabato scorso: la tappa di World Cup di ginnastica artistica, che avrebbe assegnato punti decisivi per il pass olimpico, è stata fermata quando c'erano già le qualificate per la final eight. Istantanee di uno sport che da un lato vuole disperatamente lasciarsi andare e dall'altro deve però fare i conti con le inevitabili restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. A Londra e Baku è toccata, in piccolo, quella sorte che, secondo un'opinione pubblica che si rafforza giorno dopo giorno, attende anche Tokyo. Nel Giappone politico - dal governo al comitato Tokyo 2020 - nessuno vuole parlare di rinviare le Olimpiadi. «Navighiamo a vista - ha ricordato ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò - La realtà è che nessuno sa da qui a uno, due, tre mesi come staranno le cose». In ogni caso, ha aggiunto il numero uno dello sport nazionale, «una deadline potrebbe essere a giugno: mancano 130 giorni, ma bisogna verificare come staranno le cose da qui a 60/70 giorni».

