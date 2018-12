Malagò ai collari d'oro: il Coni è unico Giorgetti: la riforma rafforzerà lo sport

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMITATO OLIMPICOROMA Da una parte l'orgoglio dei risultati ottenuti in un 2018 da incorniciare, tra Olimpiadi invernali e competizioni internazionali, dall'altro la voglia di spiegare al mondo dello sport il senso della riforma che sta investendo il Coni. La tradizionale cerimonia di consegna dei Collari d'oro, la più alta onorificenza al merito sportivo, quest'anno è stata un'arena in cui i tantissimi atleti, società e dirigenti premiati sono apparsi più come cornice. Il quadro invece era la riforma stessa, con il presidente del Coni...