Mai deludere le leggende: Lorenzo Colombo dimostra di conoscere la regola fondamentale, e dopo aver ricevuto l'investitura di Paolo Maldini nel pre-partita («Ha sempre dimostrato di essere pronto») non trema di fronte alla responsabilità di sostituire Ibrahimovic in Europa. Il 18enne, età che gli potrebbe consentire di essere figlio del totem svedese, risponde presente segnando il primo gol tra i grandi con il sorpasso sul Bodoe Glimt. Il 3-2 vale l'accesso ai playoff di Europa League, contro i portoghesi del Rio Ave (capaci di eliminare il Besiktas a Istanbul ai rigori), ultimo ostacolo prima della fase a gironi. E in un Milan acciaccato out Romagnoli, Conti, Musacchio, Duarte, Ibrahimovic, Leao e lo squalificato Rebic il cambio di Colombo è proprio un Maldini, Daniel, la cui rete viene invece annullata per fuorigioco nella ripresa. A tre mesi dal debutto, in Coppa Italia contro la Juve, Colombo, blindato dal Milan con un contratto fino al 2024, completa la rimonta dei rossoneri, che contro i norvegesi pagano un avvio a rilento e finiscono sotto al quarto d'ora, quando sull'affondo a sinistra di Hauge, Junker anticipa Gabbia e con la girata al volo toglie l'imbattibilità stagionale alla porta rossonera. Sessanta secondi, ed è Hakan Calhanoglu a scacciare la paura: senza Ibra, è il turco autore di una prova maiuscola - a caricarsi la squadra sulle spalle, e il suo sinistro dal limite che si spegne sotto l'incrocio dei pali è un capolavoro.

LA SVEGLIA

Il botta e risposta sveglia un Milan giovanissimo (undici titolare da meno di 23 anni di media e altri quattro Under 21 in panchina), che diventa padrone del campo e arriva più volte dalle parti di Haikin: al 22' il portiere salva in uscita su Bennacer, poi al 26' strappa applausi per l'intervento sulla girata di Colombo. Per il baby attaccante l'appuntamento con la rete è rimandata di sei minuti: sul cross di Hernandez, il tacco illuminante di Calhanoglu libera Colombo, che sul secondo palo non fallisce di destro, lui che è mancino. Alla ripresa, i tuoni e i fulmini preannunciano il tris di Calhanoglu, con un piattone al volo su corner di Castillejo. La sua terza rete nei preliminari non chiude però i conti, perché la squadra destinata a vincere il primo titolo norvegese accorcia le distanze con Hauge al 55', con un destro dal limite. Ma nonostante un Milan sulle ginocchia, non basta per evitare la prima sconfitta in 21 gare stagionali, perché al 92' Saltnes si mangia il pari calciando alto da pochi metri. Il Milan respira, e passa il turno.

Loris Drudi

