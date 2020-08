MAGNIFICA

MILANO Longtail, ovvero coda lunga. Due parole tanto facili da ricordare, quanto fondamentali per McLaren. Non solo per un fatto storico, ma soprattutto tecnico. Infatti le versioni che si qualificano con tale dicitura rappresentano le serie speciali del brand sportivo britannico. Vetture che amplificano prestazioni già di per sé eccezionali. Tale dicitura qualifica le sportive di Woking fortemente votate alla pista. L'ultima della lista è la nuova 765LT. Come si evince dal primo numero della sigla che la richiama, rappresenta l'evoluzione della già iperperformante 720S, di cui sostanzialmente rappresenta l'evoluzione in ottica trackday.

SCARICHI IN TITANIO

Il vantaggio di chiamarsi LT si palesa innanzitutto con una significativa riduzione di peso, primo passo per diventare longtail. Riduzione che ha limato quasi 80 kg 1222 kg il peso a secco alla vettura da cui la 765LT deriva, ovvero la 720S. Questo miglioramento è merito di un ulteriore affinamento nell'impiego di fibra di carbonio nella costruzione della sportiva inglese. Senza dimenticare accortezze come lo scarico in titanio, materiali della trasmissione derivati dalla Formula 1, oltre a vetri più sottili e finestrini in policarbonato stile motorsport. Perché la prima regola quando si vogliono migliorare la prestazioni è certamente la riduzione del peso. Utile non solo per incrementare le performance, ma fondamentale per migliorare l'handling, ovvero la maneggevolezza. Un aspetto a cui tengono molto i driver che sono soliti frequentare la pista.

Ma la dicitura coda lunga è frutto di una diversa ala posteriore, ovviamente più grande rispetto a quella della 720S, che migliora significativamente la deportanza dell'auto. Questa particolare caratteristica è il tratto distintivo di tutti i modelli LT di casa McLaren. Nel dettaglio l'upgrade migliorativo in fatto di deportanza è quantificabile in un 25%. La nuova McLaren 765 LT sotto il cofano conserva gelosamente il più recente 4 litri V8 sovralimentato, che in questa versione eroga proprio 765 cavalli per 800 Nm di coppia.

Quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,2 secondi.

IMPIEGO IN PISTA

Un altro significativo vantaggio di avere in dote un'ala maggiorata, è che funge da aerofreno. Quindi durante le frenate più intense l'alettone posteriore si stalla, alimentando pertanto la potenza frenante della vettura. Una soluzione che, unitamente a un gruppo molle ammortizzatori rielaborati per la nuova hypercar di Woking, grazie anche all'adozione del software Proactive Chassis Control II, rende l'auto decisamente più rapida della 720S, il modello da cui appunto deriva. L'altezza libera dal suolo anteriore è ridotta di 5 mm (il posteriore resta invariato) mentre la carreggiata anteriore è più ampia di 6 mm. Modifiche tese nuovamente a migliorare le prestazioni durante un impiego gravoso in pista.

Della dotazione di serie fanno parte cerchi in lega forgiati superleggeri a 10 razze, bulloni ruote in titanio e pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R. Le gomme del costruttore milanese sono state realizzate appositamente per questo modello. La climatizzazione e il sistema audio non sono previsti di serie per ridurre il peso al minimo, ma possono essere richiesti in opzione gratuita. La nuova 765LT è una serie limitata a 765 esemplari. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 400.000 euro.

Cesare Cappa

