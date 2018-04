CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MADRID. A 11 metri dal ribaltone. Una grandissima Juve sfiora la rimonta che le avrebbe permesso di entrare nella storia (mai in Champions una squadra era riuscita a ribaltare uno 0-3 giocando il ritorno in trasferta) ma il sogno di conquistare la semifinale di Champions sul terreno dei bi-campioni in carica è sfumato sul più bello per colpa di un rigore dubbio a tempo scaduto, dopo aver dominato i padroni di casa . Illusa dalla doppietta di uno strepitoso Mandzukic, la formazione di Allegri va al riposo sul 2-0, a un solo gol dai tempi...