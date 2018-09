Madagascar, un morto e 37 feriti prima del match

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si gioca solo in Europa. In Africa sono in corso le qualificazioni per la fase finale del torneo continentale che per la prima volta si disputerà in estate. Più dei risultati però, a far notizia è la tragedia accaduta ieri ad Antananarivo, capitale del Madagascar, in occasione della sfida tra i padroni di casa e il Senegal. Un morto e 37 feriti (due dei quali in gravissime condizioni) il bilancio provvisorio della ressa verificatasi fuori dallo stadio Mahamasina prima del fischio d'inizio, dovuta al gran numero di tifosi. Secondo fonti...