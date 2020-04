IL COMMENTO

Lascia perplessi, a dir poco, il calcio di serie A che vuole riaprire a tutti i costi (la C si è già arresa, ad esempio, come basket, volley, rugby). È legittimo provarci, ma ha davvero un senso? Il problema se pensiamo ancora al calcio come competizione - è che, in ogni caso, non sarà un campionato regolare, giocato per due terzi in un modo e per il terzo finale, e decisivo, in un altro. C'è chi, come la Juve, dopo aver disputato all'andata tutte le partite più difficili in trasferta (Lazio, Inter, Atalanta, Roma, ma anche il derby con il Torino) contava di riprendersi il vantaggio del fattore campo al ritorno e non lo avrà; c'è chi, come la Lazio, aveva dato poco peso ad Europa League e Coppa Italia per puntare tutto sullo scudetto e avere un vantaggio (meno partite) su Juve e Inter nel finale, e all'improvviso scopre di avere sbagliato scelta, visto che lo scudetto non avrebbe interferenze europee. Adesso chi ha rose più ampie (Juve, Inter, Roma su tutte) potrà sfruttare meglio il turnover, fondamentale nel caldo estivo e giocando ogni tre giorni, e chissà come affronteranno l'immane fatica le squadre di seconda e terza fascia, con organici molto meno attrezzati; ma inciderà pesantemente anche il rischio infortuni (e potrebbe alla fine essere un fattore decisivo) quando, dopo una sosta così lunga e inedita, all'improvviso si giocherà tre volte la settimana in un clima caldo e umido; si parla di consentire cinque sostituzioni anziché tre, ma anche questo è un cambio in corsa; si parla di campi neutri, per togliere il calcio dalle zone più prese di mira dal virus, così, c'è chi oltre a perdere il fattore campo perderebbe anche il piccolo vantaggio di giocare comunque nel proprio stadio e dentro misure e spazi più famigliari.

DISPARITÀ

E addirittura non c'è certezza di poter utilizzare il Var, nelle ultime 12 partite (causa assembramento dentro il pullman-regia) e sarebbe davvero come giocare due campionati in uno, ma con regole diverse. E c'è la disparità fra chi (pochi) dispone di strutture private in grado di ospitare squadra e staff per tutto il periodo e chi dovrà trasferirsi armi e bagagli per un mese e mezzo in albergo. Senza nemmeno prendere in esame la catastrofica (anche se certo non probabile, se tutto sarà fatto nel massimo rigore e nel rispetto totale dei protocolli) ipotesi di una positività durante la ripresa, mi chiedo con quale spirito torneranno in campo i giocatori, con quale impeto agonistico, fra la spada di Damocle del virus e la mestizia di partite giocate nel deserto, una dopo l'altra. Dicono che sarebbero trascinati dall'entusiasmo e dalla gioia di tornare: non lo so, davvero. E ancora: quanta passione ed entusiasmo ci sarà attorno ad un finale di stagione così raffazzonato, a verdetti comunque condizionati, e dentro un Paese che ha pianto per adesso quasi 24 mila morti e chissà quanti saranno fra cinque settimane, alla teorica ripresa delle ostilità. E quanta credibilità avrebbe il prodotto-calcio anche rispetto al prezzo pagato dalle televisioni, per via di un esito tecnico falsato e di un'immagine non brillantissima.

RISCHIO CAUSE

Non lo so. So che il calcio vuol disperatamente evitare le cause che dovrebbe sopportare quando sarà il momento di stilare comunque delle classifiche. E che lo terrorizza il pesante danno economico dell'annullamento della stagione, come se non fosse ipotizzabile, dopo tutto questo, anche per il pallone, un mondo meno pretenzioso, meno faraonico, nei comportamenti, negli stipendi, negli ingaggi, nei premi. Un calcio ridimensionato, come lo saranno tutti i settori dell'economia e la vita di tutti noi, è davvero una bestemmia, uno scenario insostenibile?

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA