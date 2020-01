LUSSUOSA

MILANO Un'americana purosangue, che sfoggia addirittura il badge-simbolo dl lusso automobilistico made in Usa, nel cui cofano pulsa un motore a gasolio? Non è uno scherzo e neppure un errore. Semmai, almeno agli occhi di qualche appassionato cultore delle vetture americane e dei loro assetati 8 cilindri rigorosamente a benzina, potrebbe essere un'eresia. Alla fine, però, è sempre il mercato a imporre le sue leggi. E per farsi largo in Europa nel segmento dei Suv, scoppiettante e ricco di promesse ma anche molto affollato, non si può prescindere dal diesel che in molti Paesi, Italia compresa, resta protagonista a dispetto di tutto, almeno in questa categoria di veicoli.

Persino la Cadillac ha dovuto rassegnarsi, e vedendo nel nuovo XT4 il prodotto giusto per puntare al successo su questa sponda dell'Atlantico, ha pensato bene di regalargli un cuore europeo, anzi italiano. Il 4 cilindri 2.0 biturbo da 174 cv, che promette ragionevolezza nei consumi e prestazioni brillanti ed è accoppiato a un cambio automatico a 9 rapporti gestibile in modalità sequenziale tramite le levette al volante, nasce infatti a Torino, dove ha sede General Motors Global Propulsion Systems che inserita nel campus del prestigioso Politecnico è il centro d'eccellenza del gigante di Detroit per quanto riguarda la propulsione a gasolio.

In attesa di valutarne le performance sul campo, possiamo dire che XT4 è un crossover compatto (almeno secondo gli standard Usa, vista la lunghezza che sfiora i 4,6 metri) dal frontale importante, inequivocabilmente made in Usa, al quale si affiancano linee morbide e filanti che hanno le carte in regola per piacere agli automobilisti europei proprio come gli interni spaziosi, ben curati e realizzati con materiali di eccellente livello. Tra i sistemi di connettività e di assistenza alla guida e alla sicurezza stupisce per originalità il Cadillac Safety Alert che non appena i sensori di bordo rilevano un potenziale rischio mette sul chi vive il guidatore innescando una vibrazione del sedile dalla parte in cui il pericolo proviene.

Distribuito in Italia da Cavauto azienda cara ai fans dell'auto d'oltre Atlantico come importatore prima dei prodotti Hummer e ora, tramite la sua American Division, anche delle icone sportive Corvette e Camaro XT4 sarà disponibile a primavera con due Launch Edition praticamente full optional: la normale solo con due ruote motrici e prezzo (molto competitivo) di 44.990 euro e la più ricca Sport da 49.290 euro nella versione a trazione anteriore, mentre per le quattro ruote motrici è previsto un sovrapprezzo di 2.000 euro. L'obiettivo commerciale è di 250 unità nel corso del 2020, quando arriverà anche il 2 litri turbo a benzina da 237 cv già disponibile negli States.

