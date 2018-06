LUPARENSE, NOTTE STREGATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASSANO L'urlo dei 4000 del PalaSind rimane strozzato in gola, le magliette per il settimo scudetto rimangono in magazzino: l'Acqua&Sapone vince il tricolore al termine di una estenuante finale con la Luparense. Gli abruzzesi ribaltano per l'ennesima volta il pronostico interpretando nel migliore dei modi una gara nervosa, giocata più sui nervi che con la tecnica. Tensione che sale, al pari della temperatura che con l'umidità rende insopportabile l'attesa, e che non si spezza nemmeno al fischio di Galante.TENSIONE ALTAContro le aspettative,...