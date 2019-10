Luna rossa, varata l'ottava meraviglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VELACAGLIARI Per il varo di Luna Rossa si sono scomodati perfino il premier Conte, arrivato in tempo per un improvvisato tour a bordo. Osservano incuriositi anche gli olimpionici Sofia Goggia e Gregorio Paltrinieri, fra gli ammiratori di una Luna Rossa che prima sorge, poi viene calata nel mare di Cagliari da una gru gigantesca. La nuova imbarcazione per sognare l'Americàs Cup è un siluro di 22,6 metri, nera col baffo rosso, capace di volare a 45 nodi sopra l'acqua poggiando solo sul timone e su una deriva.GRANDE OCCASIONEIl primo contatto...