COPPA AMERICA

Dall'alba di domani (ore 4 italiane di mercoledì), l'Italia tornerà a essere un Paese di navigatori, non solo di eroi, santi e artisti. Tutti uniti e accoccolati sotto le vele protettive di Luna Rossa che, nel mare di Auckland, praticamente in un altro mondo, lancerà la sfida agli All Blacks del mare. New Zealand detiene l'Americàs Cup, il più antico trofeo velico, e farà di tutto per tenerselo, dopo averlo ristrappato agli statunitensi di Oracle del potentissimo patron Larry Ellison, a sua volta giustiziere del team svizzero di Alinghi. Era il 2017 e, nel mare di Bermuda, quella dei kiwi, sembrava un'impresa disperata, proprio come appare adesso l'obiettivo di Luna Rossa, se non fosse per l'inguaribile ottimismo dei latini che stride con il pragmatismo anglosassone.

La ciurma del capitano Max Sirena promette battaglia, assalti a ogni refolo di vento: più che tagliarle, le onde, questi monoscafi le sorvolano. E lo fanno a velocità supersonica, con punte che possono superare i 100 km/h (ben oltre i 50 nodi). La Luna schiera due timonieri, Checco Bruni e l'australiano James Spithill, detto Spitbull, per la grinta nelle fasi di partenza. I kiwi si affideranno al proprio estro e alla profonda conoscenza di tutto quanto li circonda. Più che barche, a vederle, sembrano automobili: mai come adesso il soprannome di Formula 1 del mare calza a pennello.

