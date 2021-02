VELA

«Una Luna Rossa dominante rimane perfetta nella finale della Prada Cup» titola a Auckland il New Zealand Herald, mentre i suoi esperti si interrogano se il sorgere della Luna non possa costituire un serio problema oltre che per gli inglesi anche per i kiwis. Vero, che Luna Rossa Prada Pirelli ha conquistato quattro bellissime vittorie dando spettacolo con partenze vincenti, tattica perfetta, un leggero spunto di velocità in più, un volo più stabile, una buona performance in condizioni di vento leggero, ma anche più forte, una velocità maggiore a uscire dalle virate e, last but not least, una ottima amalgama dell'equipaggio, compreso nel triumvirato formato da Checco Bruni, Jimmy Spithill e Pietro Sibello. Vero, e anche una soddisfazione, che la Luna sia presa sul serio e appaia temibile e non solo bella. Così come fa piacere il silenzio dispiaciuto della commentatrice britannica delle cronache ufficiali delle regate Shirley Robertson, due ori olimpici in squadra con Ben Ainslie, spiazzata dalle vittorie italiane.

SCARAMANZIE E MESSE A PUNTO

Vero, ma tutto molto prematuro per due ottime ragioni. La prima è di scaramanzia, trattandosi di cose di mare e di marinai. La seconda è che in queste nuove barche che la Pandemia non ha permesso di testare in regata prima dei match prenatalizi di Auckland, lo sviluppo e la messa a punto sono continui, favoriti dall'esperienza e dagli errori, regata dopo regata, serie dopo serie. Sviluppi e messe a punto che possono far fare agli AC 75 in gara, balzi in avanti in termini di performance. Esempio emblematico la trasformazione di Britannia tra le regate prenatalizie e i Round Robin, e il miglioramento della Luna tra i Round Robin, le semifinali e oggi. Da ricordare che nell'ambito di ciascuna serie, in questo caso la finale composta dalle 13 possibili regate della Prada Cup (vince chi per primo arriva a 7 vittorie), non si possono fare modifiche rispetto al certificato di stazza emesso alla vigilia per le due barche concorrenti. Questo non esclude però che affinamenti a manovre, organizzazione e modo di conduzione, non possano avvenire facendo migliorare le prestazioni. Ciò a cui lavorerà disperatamente Ineos Team UK che è sotto 4 a 0, e anche Luna Rossa, per consolidare, mantenere e migliorare. In tutto questo, come in un quadro seicentesco, nell'Arcadia costituita da una Nuova Zealanda Covid free con le sue belle immagini di vita e socializzazione che fino a un anno fa ritenevamo scontate, ha fatto irruzione il male, sotto forma di Coronavirus.

LOCKDOWN

Il Governo ha infatti annunciato ieri 72 ore, per ora, di Lockdown di livello 3, chiudendo l'America's Village e posticipando a data da destinarsi la 5° e 6° regata della Prada Cup in calendario mercoledì 17. L'organizzazione è al lavoro con le autorità per capire le implicazione su evento e calendario. «Faremo tutto quello che le autorità ci richiedono, la salute delle persone è più importante dice, di fatto a nome dei concorrenti, Sir Ben Ainslie- É una brutta notizia ma anche un richiamo a quello che sta vivendo il mondo. Siamo molto fortunati a essere qui a fare delle regate, che tutti amiamo. E' una situazione difficile». In attesa di conoscere gli sviluppi, intanto per oggi Max Sirena ha dato una giornata di riposo agli otto grinder Nobili, De Felice, Molineris, Voltolini, Celon e i canottieri Romano Battisti e Emanuele Liuzzi, meno citati, ma grandi artefici dei successi della Luna con il loro eccezionale ininterrotto contributo atletico per produrre l'energia necessaria nelle battaglie di virate, 30 complessive nelle prove di ieri.

Francesca Lodigiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

