Luna Rossa-Te Rehutai 1 a 1. Inizia con un bel pareggio la terza partecipazione italiana all'America's Cup, la seconda per gli uomini di Luna Rossa che a 21 anni di distanza affrontano nuovamente i kiwis nelle loro acque. Un team nato dalla volontà e dalla passione di Patrizio Bertelli, che è evoluto nei lustri, mantenendo però la sua anima. Uomo della continuità, Max Sirena, che nell'edizione del 2000 era a bordo a prua, mentre oggi è lo skipper e Team Director, colui che ha la responsabilità dell'ingente investimento fatto e di tutta la complessa macchina organizzativa della quale fanno parte più di 100 uomini e le loro famiglie che da quasi 4 anni dedicano passione, energia e sacrifici a questa impresa. Come in tutte le edizioni della Coppa America da 170 anni a questa parte, c'era grande attesa ieri, alle 4 del mattino, per l'esito del primo confronto tra Defender e Challenger, anche alla luce delle infinite indiscrezioni, più o meno fondate, che rimbalzavano sulle performance siderali di Te Rehutai.

L'EXPLOIT

La notizia buona è che ieri, in due prove con vento non nel range preferito dai rispettivi team, Luna Rossa e Te Rehutai hanno mostrato velocità sostanzialmente equivalenti. Te Rehutai è parsa forse avere un leggero spunto di velocità in più, specie nella prima prova, ma Luna Rossa sembrava stringere di più il vento e fare rotte più efficienti verso le boe di percorso. La notizia realistica è che la battaglia sarà durissima e che nessun esito è scontato. Peter Burling, per esempio, ha vinto la prima partenza, tanto da indurre Jimmy Spithill a provare una orzata estrema nei primi metri del percorso nel tentativo, vano, di infliggere una penalità ai kiwis che gli avrebbe fatto recuperare lo svantaggio e che invece gli ha fatto perdere terreno non più recuperabile. Te Rehutai, per esempio, nella seconda prova in cui Luna Rossa si è prodotta in una bella partenza, seppur in posizione sotto copertura da parte dell'avversario, di bolina, ha mostrato di poter reggere a lungo senza dover virare e anzi alzando la prua.

LE REAZIONI

«E' stata una giornata importante e interessante ha detto a fine giornata Max Sirena - C'era molta aspettativa da parte di entrambi i team e molta curiosità di capire quali fossero le differenze tra le performance delle due barche». «Abbiamo regatato in un range di vento, dai 13 ai 18 nodi, che è molto più favorevole alla loro configurazione - ha spiegato ancora - quindi aver visto che regatando bene possiamo batterli è una buona notizia per noi e ci dà ancora più confidenza. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, che domani analizzeremo con attenzione, ma la giornata si chiude in maniera positiva e ci dà molto carica».

GLI AVVERSARI

Per parte sua il timoniere-skipper kiwi Peter Burling, dopo la seconda prova ha dichiarato: «Non abbiamo fatto la partenza migliore, e gli siamo scivolati sotto. Peccato, siamo apparsi un po' arrugginiti lì - ha ammesso -. La cosa buona però è che siamo riusciti a recuperare nell'ultima poppa. Non è un segreto che non regatiamo da tempo ed è stato ottimo avere la prima vittoria. Certo fai un errore e la vita diventa difficile per il resto della regata». «Sappiamo che chi vince l'ultima prova vince la Coppa e siamo contenti di avere un punto sul tabellone - ha aggiunto Burling -. Oggi sembrava che le barche fossero piuttosto equivalenti, ma siamo soddisfatti di avere un mezzo col quale possiamo vincere».

Oggi giornata di pausa a Auckland, ma da domani, a due prove al giorno, regate non stop finché, grazie a 7 vittorie, uno potrà alzare al cielo l'America's Cup.

Francesca Lodigiani

