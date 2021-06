Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INTERMILANO Nessuna voglia di addio. Il miglior regalo per Simone Inzaghi, ufficializzato ieri dall'Inter (ha firmato un contratto biennale, poi in serata è stato ufficializzato il suo staff tecnico), è la volontà di Lukaku di voler restare in nerazzurro. Ma i tifosi non possono comunque stare tranquilli. Il motivo? L'interesse per Romelu di Chelsea e Manchester City, le due squadre arrivate in finale nell'ultima Champions. Se per i Blues...