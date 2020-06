MILANO L'Inter rischia di rovinare tutto nel secondo tempo, ma resiste e vince 2-1 contro la Sampdoria, andando a -6 dalla Juventus e a -5 dalla Lazio. Antonio Conte ha due certezze. Lukaku e Lautaro Martinez, apparso distratto nella sfida del San Paolo contro il Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Così il belga sblocca il risultato, l'argentino raddoppia, la Sampdoria prova a reagire con Thorsby, ma non basta. Lukaku si inginocchia per George Floyd, l'afroamericano deceduto lunedì 25 maggio negli Stati Uniti, dopo che l'agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin si era inginocchiato sul collo della vittima per almeno sette minuti, mentre era ammanettata e giaceva a faccia in giù sulla strada. Incurante del «non posso respirare» pronunciato da Floyd stesso. L'Inter riparte dai gol del suo tandem offensivo. I due attaccanti, tra l'altro, adesso hanno un'arma in più rispetto a qualche mese fa. Si tratta di Eriksen. Dopo un inizio altalenante, prima dello stop a causa della pandemia, il danese dimostra di essersi ambientato molto bene nei meccanismi di gioco dell'Inter. Lo aveva già fatto vedere nella sfortunata semifinale di coppa contro il Napoli, si ripete con la Sampdoria, che resta a +1 dalla zona retrocessione. Se Lukaku e Lautaro Martinez sono i finalizzatori perfetti dei nerazzurri, Eriksen è l'uomo che dà un tocco di eleganza. Che non guasta mai.

RESURREZIONE

Con la sua bella prestazione Lautaro Martinez non riuscirà nell'impresa di zittire le voci di mercato. Anzi, l'interesse del Barcellona nei suoi confronti rischia di essere il tormentone di questa estate. Il compito dell'argentino è non farsi distrarre da possibile trattativa che si prospetta lunga, vista la clausola rescissoria da 111 milioni di euro e l'intenzione dei blaugrana di abbattere questa cifra con l'inserimento nell'affare di Vidal e Semedo. I catalani guardano con interesse alle prestazioni del numero 10 nerazzurro, protagonista di un colpo di tacco dando il via al vantaggio interista e alla rete del raddoppio. I tifosi temono un suo addio, ma Beppe Marotta è ottimista su una permanenza in nerazzurro dell'attaccante. Insomma, per ora Lionel Messi può ancora attendere: «L'Inter è una società che non intende vedere i propri migliori giocatori afferma l'ad . Se un giocatore non manifesta la volontà di andare via ce lo teniamo stretto. Lautaro Martinez non ha mai manifestato concretamente la volontà di andare via. Sono molto ottimista che possa restare anche l'anno prossimo. Certo, è lusingato dall'attenzione dei grandi club. Una piccola tentazione è umana. Inoltre, che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo, ha fatto una stagione straordinario, è giovane e ha tante qualità». Ritrovata la vittoria, adesso Conte deve lavorare sulla resistenza fisica dei suoi giocatori. Per non commettere gli stessi errori visti nella ripresa.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA