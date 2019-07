LUKAKU, NUOVA SFIDA DELLA JUVE ALL'INTER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSMILANO C'eravamo tanto amati. Dopo aver lavorato fianco a fianco per otto anni prima alla Sampdoria e poi alla Juventus, Beppe Marotta e il suo ex delfino Fabio Paratici sono in perenne conflitto... di mercato. La frattura risale allo scorso autunno, quando il primo lasciò i bianconeri a fine settembre per divergenze con la proprietà e il secondo gli subentrò a distanza di qualche settimana nel ruolo di responsabile operativo. Da allora non sono mancate punzecchiature reciproche e veri e propri dispetti, l'ultimo dei quali porta a...