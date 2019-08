Lukaku ne fa 4 all'esordio, Conte coccola Lautaro-Politano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Inter torna in campo dopo il successo ai rigori sul Valencia e Lukaku è subito protagonista: il neo acquisto segna 4 gol nel test ad Appiano Gentile contro la Virtus Bergamo (squadra di serie D), vinto 8-0 dai nerazzurri con le doppiette anche di Matias Vecino e del giovane Sebastiano Esposito. In campo i giocatori meno utilizzati nel match di sabato al Mestalla, insieme ad alcuni rimasti a Milano (tra i quali l'esterno Lazaro, out per infortunio da metà luglio) e alcuni Primavera.«Si trattava di un impegno difficile, importante, contro...