LUKAKU-LAUTARO, INTER SHOW

NAPOLI Lukaku e Lautaro. È la coppia (del gol) più bella e prolifica della serie A. I fuoriclasse dell'Inter asfaltano pure il Napoli al San Paolo: due gol Lukaku, uno per Lautaro e il 3-1 è servito. Conte sorride. Sbanca per la prima volta lo stadio di Fuorigrotta e risponde alla Juventus rimanendo in vetta alla classifica. Lo fa meritando la vittoria contro un Napoli che dura troppo poco per impensierire la corazzata nerazzurra. Dieci minuti iniziali di buona intensità, poi il crollo sotto i colpi del fuoriclasse belga. Il gol di Milik dà solo l'illusione di poter completare la rimonta. Ci pensa Lautaro, invece, a blindare il successo dell'Inter che si conferma schiacciasassi in trasferta.

LA PARTITA

L'Inter inserisce il pilota automatico e comincia la partita con grande naturalezza. Il terzetto arretrato trasuda solidità e questo aiuta l'impostazione della manovra. Il Napoli risponde con le ripartenze improvvise. Gli spazi ci sono e i tagli in verticale di Allan e Fabian rappresentano il piano della squadra di Gattuso che però dopo un quarto d'ora deve rivedere il suo copione. Il Napoli commette l'ennesima ingenuità difensiva e l'Inter ne approfitta: Di Lorenzo scivola sulla trequarti, Lukaku si invola verso Meret, Hysaj non riesce a chiuderlo e il sinistro del belga è imparabile. Adesso l'Inter può aspettare palesando tutti i limiti del Napoli in fase offensiva. Insigne e Callejon proprio non ingranano. Il capitano commette un brutto errore in avvio e sembra quasi non svegliarsi dal torpore. Stesso discorso per lo spagnolo, incapace di creare un pericolo. Milik entra nella morsa di De Vrij e Skriniar. Il Napoli commette troppi errori in fase di costruzione, l'Inter ne approfitta e accelera. Il raddoppio al 32' è la certificazione di una superiorità netta dei nerazzurri. Stavolta l'errore è di Meret: il sinistro di Lukaku è potente ma non angolato, il portiere tocca male e si butta la palla alle sue spalle. Il Napoli stavolta reagisce e aumenta i giri nel finale di tempo. Zielinski apre per Callejon a destra, tocco al centro per Milik che non sbaglia riaccendendo le speranze del San Paolo. Il polacco potrebbe addirittura completare l'opera, ma sbaglia tutto solo sul cross di Mario Rui e si divora il pareggio.

DETERMINATO

I padroni di casa cominciano la ripresa con grinta. Milik fa pressing sulla prima linea di passaggio e al 2' serve Insigne a sinistra che non trova la misura con il suo diagonale. Il Napoli avanza il baricentro nel tentativo di pareggiare. Conte non è soddisfatto dell'avvio dei suoi che concedono troppo alla s quadra di Gattuso e quindi decide di cambiare volto alla mediana. Esce uno stanco Gagliardini per Barella. L'obiettivo è duplice: aumentare gli inserimenti e guadagnare un bel po' di aggressività. Missione compiuta tanto che l'Inter passa ancora e dà una spallata definitiva al Napoli. L'ingenuità è di Manolas, non riesce a spazzare il cross di Vecino e Lautaro ne approfitta realizzando il 3-1. I padroni di casa rallentano la manovra e vanno in difficoltà. L'unico sussulto è la traversa scheggiata da Insigne alla mezz'ora. Gattuso fa i cambi soltanto nell'ultimo quarto d'ora. Entrano Lozano e Llorente, ma non basta. Finisce così. I trentamila del San Paolo fischiano. Il paziente Napoli è ancora malato.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA