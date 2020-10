LA RIVALITÀ

MILANO Con la positività di Duarte prima e di Ibrahimovic dopo, su questo derby già da fine settembre si è abbattuto il timore del coronavirus. Ad oggi la squadra di Antonio Conte ha sei casi in rosa: Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young. Da parte sua, il Milan non avrà a disposizione per lo stesso motivo né Duarte né Gabbia, ma riabbraccia il suo capitano, Romagnoli. Che rientra dall'infortunio e potrà fare coppia con Kjaer, tre mesi dopo. Come ormai da tempo a San Siro non ci saranno i tifosi. Anche se la Curva Nord, quella nerazzurra, si è data appuntamento fuori dallo stadio, mentre la Sud (quella rossonera) scorterà il pullman della squadra per un breve tratto. È questo il derby ai tempi del Covid. Ne è guarito Ibrahimovic, che a Milanello è tornato con il sorriso, la voglia di scherzare, ma anche di vincere una partita alla quale tiene molto, al di là del fatto che sia contro una delle sue ex squadre. Zlatan è il faro di questo gruppo. Lo sa bene Stefano Pioli: «Ho imparato a conoscerlo. Ibra deve giocare dall'inizio».

ROMELU IN FORMA

Invece, all'Inter si aggrappano a Lukaku. L'attaccante con la sua Nazionale, il Belgio, ha segnato tre gol in due partite: uno nella sconfitta rimediata contro l'Inghilterra e due nel successo in casa dell'Islanda. Non è stato l'unico nerazzurro. Perché con il Cile hanno fatto faville Vidal e Sanchez (lui, però, è tornato a Milano con un problema muscolare); Lautaro Martinez è andato a segno contro la Bolivia; Eriksen ne ha fatti due con la Danimarca contro Islanda e Inghilterra (ma andrà in panchina); Perisic ha partecipato con l'assist decisivo a Kramaric alla vittoria della Croazia contro la Svezia. Non sono stati da meno i rossoneri. Calhanoglu ha fatto i numeri anche con la sua Nazionale, la Turchia, con un gol e un assist contro la Serbia e a segno sono andati pure Brahim Diaz, Krunic e Kessie. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vedere una bella partita. Senza dimenticare che il Milan è a punteggio pieno assieme all'Atalanta («Per noi sarà un esame difficile, ma ci siamo preparati bene. Abbiamo consapevolezza», ha spiegato Pioli), mentre l'Inter insegue ma ha vinto gli ultimi quattro derby: «Noi vogliamo proseguire il nostro percorso. Mi aspetto una crescita sotto tutti i punti di vista», ha sentenziato Conte. Il tecnico nerazzurro spegne ogni polemica sull'utilizzo di Eriksen: «Secondo me gioca il giusto. Prendo decisioni - spiega - per il bene della squadra. Posso sbagliarle in toto, per nulla o a metà ma io sono felice di Eriksen e penso che lui sia felice allInter. Ci sarà spazio per lui e per tutti in questa stagione lunga ed estenuante».

Salvatore Riggio

