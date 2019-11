LUKAKU, DOPPIETTA E RECORD

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BOLOGNA L'Inter ringrazia un Lukaku da record. Il gigante belga è il primo giocatore della storia nerazzurra a segnare almeno 9 reti nelle prime 11 giornate ed è sua la doppietta che consente alla squadra di Conte da proseguire la marcia da record in trasferta: 6 vittoria in altrettante partite. La sua doppietta vale pure la rimonta su un Bologna passato a condurre con Soriano, che vede sfumare il sogno di fermare gli avversari al minuto 91: quando Orsolini, ingenuamente, stende Martinez e La Penna sancisce il penalty in extremis. Finisce...