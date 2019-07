Lukaku, de Ligt e James, il tempo stringe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TRATTATIVEROMA Ci sono due categorie di calciatori con la valigia. Quelli scaricati, come Icardi, che trattano con calma con le proprie corteggiatrici (in questo caso con la Juventus) e coloro che, come de Ligt, Lukaku, Barella (trovato ieri l'accordo tra Inter e Cagliari, come raccontiamo a parte), Dzeko e Rodriguez, hanno sempre più fretta di indossare la maglia prenotata da tempo. Così, poche ore prima di presentarsi al ritiro dell'Ajax, de Ligt ha deciso di affidare al suo agente Raiola il compito di mettere pressione alla Juve e al...