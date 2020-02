UDINE L'Udinese regge un tempo, il primo, in cui gioca meglio dell'Inter sfiorando anche due volte il gol, ma nella seconda metà non c'è storia, si vede un'altra squadra nero azzurra, più tonica, più veloce, con Lukaku devastante autore dei due gol dei milanesi che ritornano al successo dopo tre pari consecutivi. L'Udinese comunque è caduta in piedi, ha dato tutto, ma alla fine ha pagato le energie fisiche e mentali spese per tener testa nei primi 45' alla ritrovata formazione nero azzurra che ha fatto debuttare Moses e Eriksen. Per la squadra di Gotti è la terza sconfitta consecutiva.

LA PARTITA

L'inizio è più che mai vivace, dopo 1' Esposito prova la botta da fuori, Musso devia in angolo. È il primo di numerosi lampi della prima frazione. Le manovre sono da subito veloci, l'Udinese cerca sistematicamente di evidenziare il contropiede, con l'Inter che concede poco, Eriksen calamita numerosi palloni che distribuisce con sufficiente precisione, idem Barella, mentre tra i bianconeri i più intraprendenti sono De Paul e Fofana. L'Inter attacca maggiormente, al 7' Eriksen, dopo azione corale, spara a rete dal limite, ma Musso è ben posizionato e para. L'Udinese ribatte colpo su colpo, Lasagna è sempre in movimento, idem Okaka e al 10' De Paul da fuori area costringe Padelli ad una difficile deviazione in angolo. È un nitido segnale quello che l'Udinese trasmette agli interisti che non possono scoprirsi. Poi al 19' la squadra di Conte va vicina al gol, Moses sulla destra si libera con facilità di Sema. Cross a rientrare e Vecino è solo nell'area piccola, ma colpisce maldestramente con il ginocchio e manda fuori. Poi cresce l'Udinese, le sue cadenze sono superiori a quelle degli interisti, De Paul ricama, Fofana è poderoso, Mandragora sradica palloni, Stryger è intraprendente affonda i colpi, difende. Si sveglia a sinistra Sema e al 28' da fuori Fofana prova un rasoterra che costringe Padelli alla deviazione in angolo.

RIMPIANTI

È un'altra Udinese, più sicura in ogni zona del campo, l'Inter invece soffre, si difende con affanno, ma al 34' dopo azione da calcio d'angolo, Esposito colpisce da buonissima posizione, ma è non è facile addomesticare una palla che rimbalza alto e il tiro finisce in curva. Le emozioni non sono terminate e al 37' Sena supera Moses crossa al centro, Padelli smanaccia, la palla finisce sulla destra a Stryger che spara a rete, ma Young si oppone e respinge. L'Inter può respirare con Conte che se la prende anche con Di Bello (fallo su Young). Ad inizio ripresa l'Inter ha la più ghiotta delle palle: al 3' Young si accentra dalla sinistra dopo aver superato Stryger, calcia con il destro, Musso non è impeccabile nella parata, respinge corto e al centro, scivola Sema, la palla finisce a Esposito che da pochi passi grazia il portiere argentino. Conte richiama Esposito (negativa la sua prova), per Sanchez, manda in campo Brozovic per Eriksen che ha esaurito il carburante. L'Inter cresce, migliora il contributo di Lukaku che al 17' serve in area Sanchez, ma la conclusione del cileno è smorzata da De Maio. Poi al 23' l'Inter sfiora il gol, Musso è bravo a respingere da pochi passi la botta a colpo sicuro di Lukaku; riprende Vecino che spedisce fuori. L'Udinese concede troppi spazi e i nerazzurri segnano il 2-0 al 25' su rigore di Lukaku per fallo di Musso su Sanchez lanciato a rete da un rimpallo favorevole. La gara è nelle mani dell'Inter anche se al 37' Lasagna, dopo errore di Skriniar ha una buona occasione per riaprirla, ma il suo diagonale è out. Ancora Lasagna al 42' sfiora il palo con un tiro al volo.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

