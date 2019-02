Lui&Lei, piatti separati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI EVENTICerto, essere originali ogni anno non è facile. Il rosso come comun denominatore, dolci e cioccolatini a forma di cuore, cibi allusivi o afrodisiaci, bollicine stimolanti, luci soffuse, ma risulta un'impresa riuscire a stupire, nel giorno di San Valentino, quando si decide di passarlo almeno all'inizio - a tavola. Non resta che lasciar fare ai cuochi e affidarsi a loro.TAVOLO SOCIALEC'è chi come Giuliano Baldessari, stella Michelin a Barbarano Vicentino con il suo Acqua Crua suggerisce di ordinare l'Anello, un monile realizzato...