Ludogorets e Gent: l'urna sorride a Inter e Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUECome in Champions, Napoli a parte, anche in Europa League le italiane se la ridono. Inter e Roma incroceranno rispettivamente Ludogorets e Gent (andata il 20 febbraio, ritorno il 27), due squadre ampiamente inferiori, e non solo sulla carta. I nerazzurri (la prima in trasferta) contro i bulgari, che proprio ieri hanno cambiato allenatore (dal Viktoria Plzen è arrivato Pavel Vrba), troveranno una squadra che presenta rischi di qualificazione molto bassi e probabilità di qualificazione quasi assoluta. L'Inter non poteva aspettarsi...